Вашингтон, , 18:45 — REGNUM О планах провести с Россией переговоры о контроле на вооружениями сообщил журналистам 5 февраля помощник президента Соединённых Штатов по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

Он заявил, что Вашингтон собирается «противостоять России, где это необходимо». Но это не означает, что не нужен диалог с Москвой.

По словам О'Брайена, переговоры по контролю над вооружениями Вашингтон и Москва начнут «скоро», ведь Россия — «важная сила в мире».

О'Брайен «Одна из причин, по которым она важна, заключается в том, что у них свыше 1,4 тыс. ядерных ракет».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский президент Владимир Путин 5 февраля заявил, что Москва готова к содержательному диалогу с Вашингтоном по контролю над вооружениями и противодействию терроризму.

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