Вашингтон, , 18:31 — REGNUM Встреча американского президента Дональда Трампа с венесуэльским оппозиционером Хуаном Гуайдо состоится в Белом доме 5 февраля, сообщили в пресс-службе главы Штатов.

В формулировке Белого дома сказано, что Трамп примет «временного президента Боливарианской Республики Венесуэла Хуана Гуайдо».

Напомним, таким статусом Гуйдо год назад наделил себя сам. Вашингтон продолжает поддерживать эту мистификацию в рамках политической войны с законными властями Венесуэлы.

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