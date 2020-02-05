5 февраля 2020 | Время чтения 11 мин

Пакет углубленной интеграции в формате Союзного государства демонстрировал хоть и неоправданно запоздалое, ограниченное, но движение в таком направлении. Лукашенко отверг такой путь, сделав ставку на местное чучхе, китайское крыло своей «многовекторной» политики с американским подкрылком. Заложниками такой политики остаются более 9 млн белорусов.

Сергей Артёменко, , 19:57 — REGNUM Выступая 4 февраля в Добруше при осмотре местного «инновационного» завода по производству картона, Александр Лукашенко сделал ряд громких заявлений. Касались они широкого спектра тем — от собственно процветавшей при СССР Добрушской бумажной фабрики «Герой труда» до вопросов нефти, газа, отношений с США и даже государственной символики РФ. Досталось и компаниям из КНР.

Александр Лукашенко и Си Цзиньпин President.gov.by

Как сообщила пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко «ознакомился, как продвигается строительство завода по выпуску мелованных и немелованных видов картона, который должны были ввести в эксплуатацию еще в 2015 году, но объект законсервирован». Ответственность за срыв проекта официальный Минск возложил на китайского генподрядчика, который испытывал проблемы с финансированием, неоднократно срывая сроки ввода объекта. В итоге контракт с ним был расторгнут. Совмин Белоруссии в 2019 году утвердил схему завершения начатого. Лукашенко распорядился до декабря устранить недоделки и запустить завод.

Александр Лукашенко во время поездки в Добруш President.gov.by

Президентская пресс-служба сообщила также, как председатель госконцерна «Беллесбумпром» Юрий Назаров доложил: завод готов на 90% — осталось запустить машинное оборудование и завершить небольшие строительные работы. Однако для этого требуется дополнительно $83 млн бюджетных денег, причём половина этих средств будет выплачена австрийской компании, которая займется запуском машин, так как белорусские предприятия этого сделать не могут.

Специально перед телекамерами Лукашенко сообщил о своем намерении обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином работу китайских подрядчиков, которые провалили проекты в Белоруссии. Он заявил: «У меня с Си Цзиньпином будет очень серьезный разговор. Я ему уже как-то намекал, а сейчас мы основательно об этом поговорим. И этим компаниям мало не покажется».

«И он спросит с них», — добавил Лукашенко, описывая строгость Си Цзиньпина.

Александр Лукашенко и Си Цзиньпин President.gov.by

Название бывшего китайского генподрядчика президентская пресс-служба не назвала. Государственный холдинг «Белорусские обои» тоже почему-то не был указан как заказчик.

Однако известно, что в мае 2018 года глава белорусского правительства (на то время) Андрей Кобяков жёстко критиковал корпорацию Xuan Yuan Industrial Development Co., LTD («Сюань Юань»), годом ранее отчитавшуюся о готовности завода мелованных и немелованных видов картона в филиале «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» на 97%. Такая же степень готовности фигурировала и в документах белорусских чиновников, поэтому непонятно, как она за пару лет сократилась на существенные 7%.

«Работу начинали в 2012 году с китайской корпорацией «Сюань Юань», которая не имела опыта реализации таких крупных проектов. Производство до настоящего времени не введено в эксплуатацию. Договорные отношения с компанией прекращены. Правительство заинтересовано в скорейшем завершении этого проекта», — сказал тогда Кобяков.

Андрей Кобяков Government.ru

Выступая 4 февраля в Добруше, Лукашенко заявил, что впредь следует выбирать компании с именем. Он подчеркнул: «Надо надеяться только на себя. А если на кого-то и выходим, то надо работать, как работают все: пусть чуть дороже, но это должны быть фирмы с хорошим именем».

Как и многие другие масштабные проекты модернизации советского наследства — цементные заводы, текстильные, деревообрабатывающие и прочие предприятия и так далее, строительство добрушского завода было непрозрачной сделкой. Китайскому подрядчику были предложены особые условия по одной простой причине: это был китайский подрядчик, и он не мог быть иным, так как под проект брались «связанные» кредиты КНР. Всего по линии Государственного банка развития Китая было привлечено $348,6 млн сроком на 13 лет. По большей части эта сумма была потрачена на закупку китайских товаров и услуг — такова особенность «связанных» кредитов.

Белоруссия не располагает столь существенными инвестиционными суммами. Её годовой ВВП меньше, чем годовой оборот одной не самой крупной компании США. Идти на поклон к Западу руководителю постсоветской республики не хотелось из-за нежелания ограничивать собственный авторитаризм. Тем более что западные банки по ряду причин отказались от финансирования официального Минска. Частный бизнес тоже не спешил инвестировать в белорусскую экономику, вполне оправданно считая такие вложения высокорисковыми.

Отсутствие общепринятых стандартов гарантий частной собственности и её ограничение, отсутствие независимого суда и дееспособной прокуратуры, отсутствие многих других гарантий, помимо малоёмкого белорусского рынка с низкой покупательной способностью населения, а также ряд других объективных факторов, усугубляющих отрицательные субъективные, вполне закономерно предопределило место Белоруссии среди континентальных аутсайдеров.

Поэтому главным инвестором в этой постсоветской республике (или квазимонархии) является государство, где бюрократия выступает распорядителем общенационального богатства и главным заёмщиком на внешних рынках. Китай становится естественным заёмщиком, потому как подобное тяготеет к подобному.

Провал добрушского проекта изначально не был очевиден, равно как и провал осуществляемой на «связанные» китайские кредиты модернизации многих других белорусских госпредприятий — например, цементных заводов.

Внешне всё выглядело хорошо: растущий рынок евразийских объединений, обилие местного сырья и местной же дешёвой рабочей силы, крупные и долгосрочные кредиты под относительно невысокий процент, возможность закупить на эти кредиты произведённое в КНР по лицензии ведущих мировых компаний оборудование, перспектива сбыта на ёмком рынке ЕАЭС и так далее.

На практике, как выяснилось, планировавшие и курировавшие масштабные и не очень инвестиционные проекты оказались малокомпетентными и безответственными лицами. Коррупционные скандалы, связанные с такими проектами, стали закономерностью. Проблемы являются системными, однако именно в такой системе и заинтересована правящая в Белоруссии элита.

Совмин Белоруссии в соответствии с достигнутыми Лукашенко договорённостями в Пекине и президентскими указами предоставил корпорации «Сюань Юань» обширные льготы. В частности, генподрядчика освободили от ряда пошлин и сборов. Несмотря на договорённости высшего руководства КНР и РБ, президентские указы и постановления Совмина, китайская компания находилась в конфликте с белорусские властями. Министерство по налогам и сборам Белоруссии даже выступало ответчиком в суде во время инициированного «Сюань Юань» разбирательства (февраль 2018 года).

Александр Лукашенко во время визита в Китай President.gov.by

Вместо сдачи знакового объекта в 2015 году китайская корпорация была вынуждена отчитываться за бунт китайских рабочих, отправленных на строительство белорусского завода. Они устроили немыслимое для белорусских пролетариев — забастовку и марш на Минск с требованиями погасить давно накопленную и весьма приличную задолженность по зарплате. К решению проблемы были привлечены дипломаты посольства КНР, белорусские чиновники и даже ОМОН.

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После этого правительство Белоруссии предложило завершить проект в Добруше китайской корпорации CITIC Group — одной из крупнейших госкомпаний КНР. Однако и с ней дела не пошли. Более того, CITIC Group вышла из некоторых белорусских проектов, на которые правительство Белоруссии возлагало большие надежды.

Так, например, в начале 2019 года совминовским постановлением №106 было расторгнуто заключённое в мае 2017 года кредитное соглашение о льготном кредите китайского «Эксимбанка» на $192,7 млн для реализации инвестпроекта ОАО «Амкодор» по строительству под Минском завода по изготовлению специальных машин (погрузчиков).

Общая стоимость проекта оценивалась в $230 млн, и генподрядчиком строительства выступила CITIC Construction (дочерняя компания CITIC Group). Владелец «Амкодора» был тем, кого белорусские политологи причисляют к «олигархам», когда речь идёт о России. Александр Шакутин был особо приближён к Александру Лукашенко, а верховный правитель Белоруссии напрямую общался с руководством КНР. Проект «Амкодор-Маш» до старта выглядел хорошо — как и добрушский, и многие другие.

Таких проектов у CITIC Group было немало, и все они непростые. Например, участие в модернизации цементных заводов, госмонополиста «Гродно-Азот», Оршанского льнокомбината, проекте по сборке китайских автомобилей «Джили» под Борисовом (через CITIC International Investment в СП «БелДжи»), поставке оборудования для «Славкалия». До этого министерство финансов Белоруссии и Citic Construction Co., Ltd подписали меморандум о сотрудничестве по созданию инвестфонда с капиталом $50 млн (из которых 60% — китайские).

CITIC Construction выступила генподрядчиком строительства заводов по производству аминокислот и комбикормов в Пуховичском районе по заказу ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация». Совокупные инвестиции заявлены в объёме $733 млн, из которых $630 млн инвестирует китайский «Эксимбанк» и несколько десятков миллионов долларов — семья заочно осужденного на родине бывшего киргизского президента Курманбека Бакиева.

Курманбек Бакиев U.S. Air Force

Беглый киргизский лидер пришёл к власти под лозунгами борьбы с коррупцией, однако именно из-за неё и был свергнут. По случайному совпадению, в конце прошлого года китайское официальное агентство «Синьхуа» сообщило, что Верховной народной прокуратурой КНР в получении взяток был обвинён бывший исполнительный директор китайской компании CITIC Group Чжао Цзинвэнь.

Значится эта китайская корпорация и среди резидентов Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» с заявленными проектами производства робототехники и другой инновационной (по белорусским стандартам) продукции. Сам по себе индустриальный парк является таковым лишь по названию — индустрии в нём нет, хотя многие зарегистрированные резиденты декларируют готовность к этому.

«Китайско-Белорусский индустриальный парк представляет собой территориальное образование площадью 112,5 кв. км с особым правовым режимом для обеспечения комфортных условий ведения бизнеса. Парк расположен в 25 км от столицы Республики Беларусь города Минска в уникальном природном комплексе и в непосредственной близости от международного аэропорта, железнодорожных путей, транснациональной автомобильной магистрали Берлин — Москва.

Официальный сайт КБИП На территории парка планируется разместить производственные и жилые зоны, офисные и торгово-развлекательные комплексы, финансовый и научно-исследовательский центры. Фактически строится современный международный экогород с акцентом на высокотехнологичные и конкурентоспособные инновационные производства с высоким экспортным потенциалом».

Администрация КБИП отметила также, что власти Белоруссии предоставили для резидентов парка благоприятный инвестиционный климат, а также «беспрецедентные льготы и преференции», что действительно так. Поэтому в этот офшор устремились белорусские предприятия, ища спасения от катка бюрократизма и гигантской налоговой нагрузки.

По той же причине белорусские субъекты хозяйствования устремились в минский «Парк высоких технологий» (ПВТ). Причём резидентами ПВТ, как и КБИП, стремятся стать самые разные белорусские субъекты хозяйствования, за уши притягивающие в обоснованиях свой реальный профиль деятельности к хай-теку, информационным технологиям и инновационной индустрии.

Всё это как нельзя лучше характеризует пресловутую «белорусскую модель», в которой вынуждены выживать те, кому не посчастливилось. По факту КБИП работает как рекламный проект и налоговый офшор, а также логистический центр — один из многих на путях перевалки китайских товаров.

Как офшор работает и ПВТ, резиденты которого заняты производством различных услуг. Обвинения в репутации «прачечной» этот парк отвергает, декларируя впечатляющий рост валютной выручки. Значительная часть резидентов ПВТ — вполне добропорядочные программисты, считающие английское право лучшим, чем белорусское. Они зарабатывают огромные по белорусским меркам доходы на аутсорсинге американских заказчиков в жёсткой конкуренции с парнями из Бангалора.

История реализации инвестиционного проекта в Добруше наглядно демонстрирует неспособность искусственно созданных постсоветских образований к полноценному развитию, их критическую зависимость от импорта технологий, капитала и много другого при весьма ограниченном пространстве экспортного манёвра. Такие авторитарные республики могут демонстрировать успехи в наведении чистоты на улицах и производстве традиционных товаров, спрос на которые падает по мере убыли последнего поколения СССР.

Александр Лукашенко во время поездки в Добруш President.gov.by

Проедание советского наследства на пространстве от Прибалтики до Дальнего Востока происходило неравномерно, и одно время Белоруссия выгодно выделялась на общем фоне. Теперь же, не имея достаточных собственных ресурсов и будучи ограниченной в поддержке извне, она хоронит целые отрасли и отчаянно пытается спасти остатки величия «сборочного цеха» действительно великой державы.

Добрушский картон вполне может постичь та же судьба, что и цемент, предназначавшийся для российского рынка. Однако на самом деле более интересным представляется вопрос о перспективах оказания белорусскими компаниями таких же услуг, которые сейчас оказывают Минску китайские компании. Очевидно, для этого белорусские предприятия должны оказаться в иных условиях.

Пакет углубленной интеграции в формате Союзного государства демонстрировал хоть и неоправданно запоздалое, ограниченное, но движение в таком направлении. Лукашенко отверг такой путь, сделав ставку на местное чучхе, китайское крыло своей «многовекторной» политики с американским подкрылком. Заложниками такой политики остаются более 9 млн белорусов.

Что же касается Китая, то он на Белоруссии неплохо зарабатывает, обеспечивая работой своих граждан. Он кредитует половину мира без перевода денег в эти страны и взыскивает долги, которые в РФ считают безнадёжными и подлежащими списанию. Банально, но очевидно и по-прежнему актуально: у КНР есть чему поучиться.

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