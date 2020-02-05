Екатеринбург, , 18:26 — REGNUM Протесты против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге на самом деле были «флешмобом». Об этом заявила свердловский уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова, сообщает ЕАН.

В ежегодном докладе омбудсмена указано, что участники протеста «реализовывали свободу выражения мнения» — причем не в той форме, которую нужно согласовывать заранее, а в форме «флешмоба».

»Люди просто находились в сквере, слушали музыку, общались и прогуливались», — написала Мерзлякова.

Доклад в конце февраля рассмотрят в свердловском заксобрании.

Как сообщало ИА REGNUM, протесты против строительства храма в сквере у Драмтеатра вспыхнули с новой силой в мае 2019 года. В октябре 2019 года власти города провели опрос о новом месте строительства объекта — теперь храм установят на месте бывшего здания Уральского приборостроительного завода.

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