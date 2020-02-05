Москва, , 18:21 — REGNUM Текст президентского законопроекта о поправке к Конституции ко второму чтению будет вполовину больше принятого в первом чтении. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM 5 февраля.

«Текст будет увеличиваться — скорее всего, на 50% увеличится», — заявил Крашенинников.

По его словам, в комитет и рабочую группу поступает «очень много предложений», в том числе и по изменением первой, второй и девятой частей, которые президент и Госдума не собирались исправлять из-за особенностей процедуры. По словам Крашенинникова, эти поправки приниматься не будут.