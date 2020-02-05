Москва, , 18:14 — REGNUM Новые американские санкции против Кубы наносят вред рядовым гражданам страны, и Вашингтон сознательно на это идёт, заявил 5 февраля российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью Prensa Latina.

Российский дипломат отметил, что шаги Вашингтона против неугодных ему правительств в Латинской Америке (Куба, Венесуэла, Никарагуа) делаются в преддверии президентских выборов в Соединённых Штатах.

Он перечислил те антикубинские решения, которые реализуются Штатами в рамках блокады Кубы и противоречат принципам ООН.

Речь идёт о снятии моратория на действие третьего экстерриториального раздела закона Хелмса-Бэртона, запрете на чартерные и регулярные рейсы во все кубинские аэропорты (Гавана — исключение), санкциях против транспортных компаний, работающих с Кубой, множестве визовых и финансовых ограничений, развернутой кампании против кубинских врачей.

Лавров «Повторюсь: санкции, вводимые Вашингтоном против Гаваны, доказывают, что в погоне за удушением кубинской экономики США сознательно нарушают права человека — ведь страдают, прежде всего, рядовые граждане».

По словам главы МИД РФ, Соединённые Штаты так давят на Кубу из-за того, что ничего не могут сделать с духом кубинцев — ни сломить волю кубинского народа, ни навязать им свои ценности. Российская сторона призывает Вашингтон отменить экономическую блокаду Кубы.

Напомним, в начале ноября прошлого года Генсассамблея ООН приняла очередную резолюцию с призывом к Вашингтону прекратить экономическую, торговую и финансовую блокаду Кубы.

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