Нью-Йорк, США, , 18:13 — REGNUM Совет безопасности ООН рассмотрит вопрос «сделке века», предложенной администрацией президента США Дональдом Трампом Израилю и Палестине, 5 февраля сообщает агентство Reuters.

Проект резолюции, переданный членам СБ ООН, «подчеркивает незаконность аннексии» Израилем оккупированных территорий Палестины.

Рассмотрение вопроса в СБ ООН ожидается в четвер, 6 февраля. Вероятнее всего, на резолюцию будет наложено вето Соединенных Штатов.

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