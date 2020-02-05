Москва, , 18:04 — REGNUM Россия многое делает для того, чтобы ситуация на Балканах оставалась стабильной и безопасной. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 5 февраля в Кремле на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств, среди которых находился и чрезвычайный и полномочный посол Сербии Мирослав Лазански.

По словам Путина, Россию и Сербию связывает стратегическое партнерство, основанное на дружбе и культурной, духовной и исторической близости народов двух стран.

Президент России напомнил, что в декабре прошлого года, во время переговоров с сербским коллегой Александром Вучичем был достигнут ряд значимых договоренностей в экономической, торговой, энергетической, культурной и других областях.

Путин также упомянул усилия Москвы в урегулировании косовского вопроса.

«Мы выступаем за достижение Белградом и Приштиной жизнеспособного и взаимоприемлемого решения косовской проблемы на основе Резолюции 1244 Совета Безопасности Организации Объединённых Наций», — процитировал слова президента официальный сайт Кремля.

Напомним, что в июне 2019 года президент Сербии Александр Вучич назначил военного обозревателя и депутата парламента от правящей Сербской прогрессивной партии Мирослава Лазански на пост главы сербской дипмиссии в России. Лазански освещал войны в Афганистане, Бейруте, Чечне, Ливане, иракско-иранский конфликт, события 90-х годов в Боснии и Герцеговине, Словении, Косово и Метохии.