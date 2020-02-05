Элиста, , 18:03 — REGNUM Положение о порядке проведении конкурса на замещение должности и назначения на должность главы администрации города Элисты утвердили депутаты Элистинского городского собрания на заседании 5 февраля, сообщила пресс-служба ЭГС. Проект положения депутатам представил председатель горсобрания Николай Орзаев.

«В проекте решения учтены требования действующего федерального и регионального законодательства и устава города Элисты. Положением регламентирована деятельность конкурсной комиссии, установлено общее число ее членов, требования к образованию, профессиональным знаниям и навыкам кандидатов на должность главы администрации города Элисты, перечень предоставляемых ими документов для участия в конкурсе, а также процедура проведения конкурса», — сообщили в горсобрании.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года в должности и.о. главы администрации Элисты был утверждён Дмитрий Трепезников — бывший и.о. главы ДНР. На посту главы города был утверждён Николай Орзаев.

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