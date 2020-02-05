Москва, , 17:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин 6 февраля проведёт в Большом Кремлёвском дворце совместное расширенное заседание президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Как уточняется, центральными темами на заседании будут повышению роли регионов в подготовке кадров для экономики и социальной сферы с учётом задач, обозначенных в майских указах главы государства, а также реализация Стратегии научно-технологического развития России.

«Основное внимание будет уделено вопросам соответствия системы среднего профессионального и высшего образования требованиям экономики, ожиданиям государства и общества», — говорится в сообщении

Кроме этого, будут обсуждаться вопросы формирования и внедрения новых инструментов взаимодействия между органами власти всех уровней, образовательными и научными организациями и работодателями с целью сохранения и развития интеллектуального потенциала страны.

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