Брюссель, , 18:31 — REGNUM 5 февраля президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что опубликованный в этот день Комиссией новый план по расширению Европейского союза, предполагающий изменение методологии ведения переговоров о вступлении, откроет Албании и Северной Македонии путь к началу переговоров о вступлении.

Как сообщает албанское государственное новостное агентство ATA, согласно данному плану, процесс переговоров о вступлении может быть свернут, в случае, если страны-кандидаты не будут исполнять взятые на себя обязательства.

«Это хорошая новость для наших друзей на Западных Балкан в связи с процессом расширения ЕС», — заявила фон дер Ляйен.

При этом европейский политик подчеркнула, что от процесса расширения выигрывают все стороны.

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