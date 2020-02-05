Варшава, , 17:53 — REGNUM Количество сторонников союза с Россией в Белоруссии за 2019 год снизилось с 60,4% до 40,4%. К такому выводу пришла варшавская BAW («Белорусская аналитическая мастерская») под руководством Андрея Вардомацкого.

Как сообщает польский телеканал «БелСат», варшавская социологическая служба проводила исследование в декабре 2019 года. «Среди опрошенных — люди из разных регионов Белоруссии, причем не только городское, но и сельское население. Выборка составила 1061 человека, которые были опрошены методом face-to-face», — отмечает БелСат .

Сама BAW при столь масштабной деятельности не может себе позволить приличный сайт и публикации, позволяющие верифицировать заявленные результаты. Также известно, что госорганы Белоруссии, монополизировавшие соцопросы по политическим вопросам и фактически запретившие их проведение независимыми социологами, лицензию BAW не выдавали.

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Тем не менее, польский телеканал со ссылкой на BAW отметил, что «если завтра состоится референдум по поводу геополитического выбора Белоруссии, то сторонники союза с Россией не смогут получить абсолютного большинства голосов». С сентября по декабрь прошлого года число сторонников союза снизилось на 14,7% (с 54,8% до 40,4%) и, одновременно, число сторонников вступления Белоруссии в Евросоюз выросло с 24,4% до 32%.

«За объединение Белоруссии и России в союзное государство высказались 12,8% респондентов, а за вхождение в состав РФ — 3,7%», — сообщил польский телеканал, специализирующийся на поддержке белорусских националистов и финансируемый властями соседней страны.

При этом 74,6% белорусов (вероятно, граждан Белоруссии или её жителей, — прим. ИА REGNUM) считают, что Белоруссия и Россия должны быть полностью независимыми государствами, но иметь дружеские отношения с открытой границей, отсутствием виз и таможни. Ещё 6,6% опрошенных считают, что в отношениях с Россией должны быть закрытая граница, таможня и визовый режим.

Вардомацкий в интервью польскому телеканалу отметил, что снижение пророссийских настроений в течение 2019 года произошло в два этапа — постепенный (с января по сентябрь) и обвальный (с сентября до конца декабря). Он считает, что геополитические предпочтения респондентов в 2020 году продолжат формироваться под влиянием ситуации в белорусско-российских отношениях и тональности СМИ при освещении этих отношений.

«Дело в том, что изменилась тональность вещания белорусских медиа относительно самой России, а также отношений Белоруссии и России. Тональность приобрела более негативный характер», — пояснил он.

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