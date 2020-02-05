Москва, , 17:52 — REGNUM Западноевропейские страны не заинтересованы в том, чтобы Украина становилась членом НАТО, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 5 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя шансы Украины обзавестись членским билетом этого альянса.

«Все потому, что любое реальное движение Украины в НАТО будет сопровождаться дальнейшей эскалацией напряжённости с Россией, — сказал Шаповалов. — А страны Западной Европы еще помнят холодную войну и не желают оказаться в той ситуации, которая была полвека назад. А движение Украины в НАТО — это гарантированная эскалация. Конечно, американские «ястребы» хотели бы заполучить Украину, но есть опасения серьёзного конфликта с Россией. Поэтому я думаю, что даже самые радикально мыслящие американские милитаристы всё-таки пока не рискуют идти на серьёзное обострение отношений с Россией».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялась встреча представителей альянса, украинского министерства обороны и вооружённых сил Украины, в ходе которой стороны обсудили приоритеты ключевых реформ в украинском секторе безопасности и обороны.

Читайте ранее в этом сюжете: Членство Украины в НАТО назвали «обманкой», придуманной её властями