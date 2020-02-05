Москва, 5 февраля 2020, 17:52 — REGNUM Западноевропейские страны не заинтересованы в том, чтобы Украина становилась членом НАТО, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 5 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя шансы Украины обзавестись членским билетом этого альянса.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялась встреча представителей альянса, украинского министерства обороны и вооружённых сил Украины, в ходе которой стороны обсудили приоритеты ключевых реформ в украинском секторе безопасности и обороны.
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