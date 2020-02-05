Москва, 5 февраля 2020, 17:49 — REGNUM Учитывая ситуацию, в которой оказалась Украина, ни один военный блок не возьмёт на себя обязательства перед ней, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 5 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что правительство Украины одобрило национальную программу сотрудничества с НАТО, которая «предусматривает как реформы сектора безопасности и обороны, так и демократические преобразования в стране».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, годовая национальная программа сотрудничества с НАТО предусматривает как реформы сектора безопасности и обороны, так и демократические преобразования в стране.
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