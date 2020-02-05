Москва, , 17:49 — REGNUM Учитывая ситуацию, в которой оказалась Украина, ни один военный блок не возьмёт на себя обязательства перед ней, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 5 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что правительство Украины одобрило национальную программу сотрудничества с НАТО, которая «предусматривает как реформы сектора безопасности и обороны, так и демократические преобразования в стране».

«Но использовать Украину и её ресурсы и территорию, конечно, НАТО будет, — уточнил эксперт. — Без обязательств по защите, но с использованием украинского потенциала. Хочу обратить внимание на тот факт, что, конечно, странам НАТО Украина интересна исключительно с точки зрения такого флангового расширения в сторону России и создания напряжения. И еще один момент: удивительно, что приверженность к союзу с агрессивной военной структурой как-то увязывается с распространением демократии. Единственное, что можно в этой связи сказать, так это вспомнить известный анекдот: «Если у вас ещё нет демократии, то мы летим к вам».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, годовая национальная программа сотрудничества с НАТО предусматривает как реформы сектора безопасности и обороны, так и демократические преобразования в стране.

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