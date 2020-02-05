Москва, , 17:49 — REGNUM Глава МИД РФ Сергей Лавров в преддверии своего турне по Латинской Америке рассказал, что специально подобрал такой маршрут, чтобы успеть заехать на Кубу и почтить память лидера кубинской революции Фиделя Кастро. Соответствующее заявление министр сделал в интервью Prensa Latina.

«Мы специально подбирали такой маршрут, чтобы почтить память Команданте и посетить кладбище Святой Ифигении, где также покоится прах других борцов за независимость Кубы», — сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что для него этот визит имеет большое значение, поскольку для нескольких поколений российских граждан Фидель Кастро является символом служения своему народу.