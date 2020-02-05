Москва, 5 февраля 2020, 17:46 — REGNUM Расчёты граждан Украины на то, что новый президент Украины Владимир Зеленский наладит отношения с РФ и прекратит войну на Юго-Востоке, не оправдались. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 февраля заявил политолог Владимир Шаповалов, комментируя новость о том, что правительство Украины одобрило программу, направленную на сотрудничество с НАТО.
Как подчеркнул Шаповалов, сигналы, которые идут от Зеленского и его правительства, подтверждают преемственность внешней политики Киева.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам премьер-министра Украины, вышеназванная национальная программа предусматривает реформы сектора безопасности и обороны и максимально приближена по содержанию и принципам к Плану действий относительно членства в НАТО.
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