Москва, 5 февраля 2020, 17:44 — REGNUM Курс на сближение с НАТО, провозглашённый правительством Украины, не нов и является продолжением той политики, за которую ратовали предшественники президента Украины Владимира Зеленского. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 февраля заявил политолог Владимир Шаповалов, комментируя новость о том, что правительство Украины одобрило обновлённую годовую национальную программу сотрудничества с НАТО.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Украины одобрило обновлённую годовую национальную программу сотрудничества с НАТО.
Читайте ранее в этом сюжете: В Киеве подписали «продвинутую» программу сотрудничества с НАТО
Читайте развитие сюжета: Избиратели, проголосовавшие за Зеленского, просчитались – политолог