Москва, , 17:44 — REGNUM Курс на сближение с НАТО, провозглашённый правительством Украины, не нов и является продолжением той политики, за которую ратовали предшественники президента Украины Владимира Зеленского. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 февраля заявил политолог Владимир Шаповалов, комментируя новость о том, что правительство Украины одобрило обновлённую годовую национальную программу сотрудничества с НАТО.

«В данном случае это совершенно не новая позиция, — сказал Шаповалов. — Нынешняя украинская власть пролонгирует ту позицию, которая сложилась при Порошенко, а по сути сформировалась ещё при Ющенко. Мы помним, что еще в 2008 году, в период президентства Ющенко, Украина делала первую попытку начать процесс интеграции в НАТО. Поэтому ничего нового мы здесь не увидели. Иными словами, сохраняется преемственность во внешней политике, и это не радует».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Украины одобрило обновлённую годовую национальную программу сотрудничества с НАТО.

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