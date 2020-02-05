Тирана, , 18:31 — REGNUM 5 февраля в рамках «Недели единства» министр юстиции Албании и одновременно национальный координатор по борьбе с коррупцией Этильда Джонай представила план преобразования государственной администрации с целью повышения прозрачности операций и подотчетности.

Как сообщает албанское государственное новостное агентство ATA, в ближайшие несколько месяцев государственные институты перейдут на работу с новой единой цифровизированной системой. Первым через трансформацию пройдет министерство юстиции.

По словам Джонай, новая система станет эффективным механизмом борьбы с коррупцией.

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