Подгорица, , 17:38 — REGNUM Управление полиции Черногории сообщило 5 февраля, что больше полицейские не будут присутствовать на протестных шествиях прихожан Сербской православной церкви и священников против принятия закона о свободе вероисповедания. Протестные шествия проходят каждые четверг и воскресенье в большинстве городов Черногории.

Самый многочисленный митинг и шествие были в минувшее воскресенье в Подгорице, когда на улицу вышли более 10 тысяч человек.

В полиции подчеркнули, что до настоящего момента полиция продемонстрировала высокий порог терпимости и рассматривала митинги как стихийные публичные собрания, вкладывая все свои силы для поддержания стабильного порядка и мира.

«С точки зрения безопасности, полиция понимает, что криминогенные структуры могут использовать занятость полиции, так как значительная часть ее потенциала обеспечивает порядок на протестных шествиях. В это время они могут совершать незаконные действия», — говорится в сообщении.