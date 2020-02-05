Ватикан, , 17:47 — REGNUM Встреча украинского президента Владимира Зеленского с папой Римским Франциском состоится 8 февраля, сообщает 5 февраля пресс-служба главы Ватикана.

Переговоры будут касаться урегулированию ситуации с Донбассом. Отмечается. что понтифик примет президента Украины.

В пресс-службе понтифика уточнили, что католиками по инициативе папы реализованы проекты на сумму €16 млн, связанные с гуманитарной помощью украинцам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о том, что Зеленский будет принят главой католической церкви в феврале, в Ватикане заявили 4 февраля. Также у понтифика запланирован в этом месяце ряд встреч с другими лидерами стран Европы и Азии.

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