Москва, , 17:33 — REGNUM Новый посол Северной Кореи Син Хон Чхоль 5 февраля прибыл в Москву для исполнения своих обязанностей. Об этом сообщили в посольстве КНДР в России.

«Посол прибыл в Москву и готовится приступить к работе», — приводит сообщение диппредставительства ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий посол КНДР Ким Хён Чжун покинул Россию в мае 2019 года. В январе 2020 года он возглавил международный отдела ЦК Трудовой партии Кореи.

Син Хон Чхоль — карьерный дипломат, занимал различные должности в МИД КНДР с конца 1980-х годов. В 2008—2013 годах был послом Северной Кореи в Бангладеш, в 2013—2014 годах руководил консульским отделом МИД КНДР. До назначения послом в России был заместителем министра иностранных дел КНДР.