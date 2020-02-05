Бухарест, 5 февраля 2020, 17:32 — REGNUM Румынское правительство будет отправлено в отставку решением парламента от 5 февраля, сообщает Reuters.
Уточняется, что в парламенте Румынии прошло голосование, на котором решался вопрос о вынесении правительству Лудовика Орбана вотума недоверия.
«За» вотум недоверия высказался 261 депутат (для отставки хватило бы и 233 голосов). Комментируя это решение, Марчел Чолаку (возглавляет оппозиционную Социал-демократическую партию) заявил:
Напомним, голосование о вотуме недоверия Орбану и его правительству инициировано оппозицией, а именно Демократическим союзом венгров Румынии и Социал-демократической партией.
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