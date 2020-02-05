Приштина, , 18:32 — REGNUM 5 февраля новый спикер парламента Косово Вьоса Османи провела встречу с послами ФРГ и Италии в Приштине Христианом Хельдтом и Николой Орландо.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе встречи политики обсуждали политику нового правительства края в отношение Сербии.

Занявшая свой новый пост лишь два дня назад Османи заявила, что пошлина 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины будет отменена, однако в торговых отношениях между Косово и Сербией будет введен режим взаимности:

«Как вы знаете, совместная программа коалиции (коалиция «Демократической лиги Косово» и «Движения за самоопределение») была представлена парламенту премьер-министром Альбином Курти 3 февраля и там ясно говорится о том, что пошлина будет заменена введением режима взаимности. Для того, чтобы эта пошлина была сменена, как и сказал американский посол Гренелл (Ричард Гренелл, специальный представитель президента США по диалогу между Сербией и Косово, посол США в ФРГ), Сербия должна прекратить кампанию по отзыву признаний (Косово, прим. переводчика), которую она проводит с использованием нелегальных методов», — заявила Османи.

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