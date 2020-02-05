Москва, , 17:21 — REGNUM К президентским поправкам в Конституцию в части вопросов, касающихся судебной власти, поступила 21 поправка. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 февраля, об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия») в ходе заседания комитета.

«Мы вынесли (на обсуждение комитета) главу 7 (Конституции) — судебная власть и прокуратура. У нас на сегодняшний день поступила 21 официальная поправка от депутатов и членов Совета Федерации», — отметил Крашенинников.

По его словам, восемь поправок комитет намерен поддержать, а 13 поправок — отклонить.