Брюссель, , 17:52 — REGNUM 5 февраля Европейская комиссия опубликовала документ «Улучшение процесса расширения — надежные европейские перспективы».

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, данный документ вводит новую методологию ведения переговоров о расширении ЕС. Данная методология была предложена президентом Франции Эммануэлем Макроном вскоре после октябрьского заседания Совета ЕС, на котором из-за вето Франции и Дании решение вопроса о начале переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС было перенесено на весну 2020 года.

Новая методология предполагает разделение 35 глав переговоров на 6 тематических групп: «Основы» (верховенство права, защита прав и свобод человека, статистика и финансовый контроль, функционирование демократических институтов), «Внутренний рынок» (Свобода передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, защита прав потребителей), «Конкуренция и рост» (Информационное общество, СМИ, налоговая, экономическая и монетарная система, социальная политика, наука, культура и образование, таможенный союз), «Зеленая повестка и устойчивое воспроизводство» (Транспорт, энергетика, транс-европейские транспортные сети, жизненное пространство и климатические изменения), «Ресурсы, сельское хозяйство и сплочение» (Развитие сельского хозяйства, поддержка села, пищевые и ветеринарные стандарты, фитосанитарная политика, региональная политика), «Иностранные дела» (Внешние связи и политика безопасности).

Каждая из групп соответствует отдельная фаза переговоров.

В случае, если страна кандидат нарушает условия, закрепленные в ходе переговоров по какой-то из уже пройденных фаз, процесс вступления останавливается и должен быть начат сначала.

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