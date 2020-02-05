Анкара, , 17:17 — REGNUM Ультиматум предъявили турецкие власти Сирийской арабской армии (САА). Соответствующее заявление сделал 5 февраля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на заседании в парламенте в Анкаре.

Он дал Дамаску время до конца февраля отвести войска от турецких наблюдательных постов в сирийском Идлибе. По словам Эрдогана, войска Дамаска будут выдворены турецким контингентом, если не уйдут сами.

Эрдоган «Авиация и сухопутные части ВС Турции будут в случае необходимости свободно передвигаться и использовать воздушное пространство зон антитеррористических операций в Сирии».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сирийским войскам в Идлибе приходится бороться не только с террористами, от которых они освобождают провинцию, но и с турецкими войсками, отстроившими новые наблюдательные посты.

Конфликт между турками и сирийцами произошёл 3 февраля у города Саракиб (Идлиб, Сирия). Этот город является последним крупным населённым пунктом на трассе, соединяющей Алеппо с Дамаском, который должна взять САА.

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