Москва, , 17:12 — REGNUM Законопроект, позволяющий исключить завышение аптеками цен на лекарства и медицинские изделия, подготовили депутаты Госдумы от «Единой России». Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 февраля, об этом сообщил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

«Депутатами фракции разработан законопроект, в частности, вносящий поправки в федеральный закон от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», регулирующий деятельность аптек и аптечных сетей, который в будущем исключит ситуации, связанные с завышением ими цен», — сообщил Неверов.

По его словам, 6 февраля законопроект будет рассмотрен на заседании координационного совета фракции по законотворчеству, после чего он может быть внесен в Госдуму.

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости отбирать лицензии у аптек, которые на волне борьбы с коронавирусом завышают цены на средства индивидуальной защиты и противовирусные препараты.