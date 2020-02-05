Белград, , 17:12 — REGNUM Сербия по-прежнему входит в первую десятку стран по количеству судебных процессов, ожидающих рассмотрения в Европейском суде по правам человека в Страсбурге, согласно отчету учреждения за 2019 год. По этим данным, Сербия занимает девятое место с 1344 исками.

По данным радио Slobodna Europa (СМИ иностранный агент), в течение 2019 года в ЕСПЧ от Сербии было подано 2160 петиций, что на несколько больше, чем в 2018 году, когда эта цифра составляла 2128.

В прошлом году Европейский суд по правам человека вынес 24 решения по 150 решениям в Сербии. Наибольшее количество судебных решений относится к длительности судебного разбирательства (десять), неисполнению судебного решения (в семи случаях), а пять судебных решений относятся к защите собственности. Три приговора были вынесены из-за «бесчеловечного обращения» и отсутствия эффективного расследования.

По данным Государственной прокуратуры Сербии, она выплатила 56 279 871 динар (477 103 евро) в 2019 году на основании решений и постановлений Европейского суда по правам человека.