Вашингтон, , 17:11 — REGNUM Спикер палаты представителей Конгресса США и одна из лидеров Демократической партии Нэнси Пелоси демонстративно порвала распечатанный текст выступления президента Дональда Трампа «О положении страны».

В сети опубликовано видео очередной демонстрации обострения отношений внутриполитических противников.

Ранее сообщалось, что перед началом выступления в Конгрессе, Трамп передал Пелоси копию текста своей речи. Во время передачи бумаг Пелоси протянула Трампу руку, но Трамп не стал её пожимать, отвернулся и прошёл к своему месту.

После завершения выступления американского президента, стоящая за его спиной Пелоси взяла текст и демонстративно разорвала бумаги.

Напомним, внутриполитическая борьба в США продолжает обостряться. Участились разговоры о том, что она уже дошла до стадии «холодной» гражданской войны.

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