Москва, , 17:08 — REGNUM Поправку в Конституцию о минимальном возрасте для граждан, которые хотят занять должность судьи, в 30 лет, комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал отклонить, передаёт корреспондент ИА REGNUM 5 февраля.

Речь о президентском законопроекте о поправках в Конституцию, который депутаты готовят к рассмотрению во втором чтении в Госдуме. Так, в частности, депутаты фракции ЛДПР во главе с вице-спикером Госдумы Игорем Лебедевым предложили установить, что минимальный возраст для судей в РФ должен составлять 30 лет, а не 25 лет, как предлагает законопроект сегодня. В частности, отмечали авторы инициативы, в 25 лет у граждан ещё достаточно мало опыта для того, чтобы занимать такие должности.

В свою очередь, глава комитета Павел Крашенинников («Единая Россия») отметил, что в Конституции предлагается прописать лишь то, что судьей может стать гражданин РФ, старше 25 лет. Затем трудоустройство судей зависит уже от федерального закона, который ограничивает возраст судьи в зависимости от суда. Так, закон устанавливает, что судьями Верховного суда могут быть только граждане, старше 35 лет. В 25 лет закон разрешает быть только судьей регионального арбитражного суда, конституционного суда региона, а также мировым судьей.