Москва, , 17:06 — REGNUM Если американские власти действительно пойдут на подобные шаги, это будет означать только одно — попытку установления глобальной экономической диктатуры США и превращения ЕС в американскую экономическую колонию. Так депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Елена Панина («Единая Россия») прокомментировала сообщения о возможности принятия Конгрессом США нового пакета санкций против «Северного потока — 2», которые будут направлены против инвесторов и компаний, принимающих газ по газопроводу.

По мнению Паниной, на такие действия американские власти не решались даже на пике холодной войны в правление Рональда Рейгана. Тогда США наложили санкции на европейские фирмы, поставлявшие оборудование для строительства газопровода «Ямал-Европа», однако всё же не решались карать покупателей советского газа.

«В те времена Вашингтон понимал, что нужно держаться в рамках хотя бы минимального уважения к западно-европейским союзникам, и его мотивы носили политический характер. Сегодня на первом месте — мотивы экономические, США хотят любой ценой гарантированно продать 100 миллиардов кубометров производимого ими сжиженного газа. Жестко принуждая Германию покупать свой СПГ, США показывают, что никаких принципов рыночной экономики и свободной конкуренции для них больше не существует», — подчеркнула Панина.

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