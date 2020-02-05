Дамаск, , 16:59 — REGNUM Действия Турции в сирийском Идлибе направлены на защиту боевиков, а не на борьбу с ними, заявил МИД Сирии 5 февраля, сообщает SANA.

В заявлении сказано, что турецкие власти в Идлибе оказывают террористам «всестороннюю поддержку».

Именно для этого турки ввели свои войска в Идлиб, нарушив тем самым Аданские соглашения (сирийско-туркцкое соглашение в области безопасности) от 1998 г. Кроме того, Анкара не выполняет обязательств, взятых на себя в Астане.

Сирийское внешнеполитическое ведомство считает, что турки, подписывая международные документы, просто обманывают своих партнёров по соглашениям.

Напомним, войска Дамаска в Идлибе стремятся занять важную стратегическую точку — город Саракиб. Турецкие войска также находятся в Идлибе, где у них уже произошёл военный конфликт с сирийскими войсками.

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