Москва, , 16:56 — REGNUM Изменить за 30 дней — как в зарубежных государствах правят конституции с «колес»

Идущий сейчас в России интенсивный процесс общественного обсуждения поправок в Конституцию страны, стал, по сути, первой сущностной попыткой корректировки Основного Закона. Нарастающий поток поправок от всех политических партий, общественных организаций и движений, профессиональных ассоциаций и союзов свидетельствует о том, что Президент Владимир Путин, внеся свой пакет поправок и инициировав процедуру внесения дополнительных предложений в рамках рабочей группы смог точно уловить запрос общества на усиление социального характера государства и перебалансировку системы государственной власти. сейчас уже понятно, что сроки принятия и обсуждения поправок в Конституцию из-за их большого количества будут продлены. Вместе с тем, интересно рассмотреть и иностранный опыт изменений Основного закона в части сроков обсуждения и самой конституционной процедуры.

Для начала стоит отметить, что в зависимости от страны и правовой системы сроки внесения и принятия конституционных поправок могут сильно различаться. При этом, как показывает анализ практики принятия поправок от момента внесения и до принятия той или иной поправки может проходить от 6 дней до нескольких месяцев. Конкретные сроки зависят зачастую от политической ситуации и правовых условий. Важный нюанс — длительность обсуждения поправок не зависит от политических и демократических традиций. Во Франции, к примеру, на внесение поправок, затрагивающих изменение статуса Конституционного Совета «от начала и до конца», ушло ровно 30 дней. В Соединенных Штатах Америки на одобрение поправки в Конституцию было затрачено порядка 3 месяцев в 1971 году. Также можно указать и на опыт Австралии, где процесс конституционных изменений, через процедуру референдума занял всего около двух месяцев.

В качестве примеров оперативного принятия целых конституций (а не просто поправок к ним), можно привести примеры Италии, Японии и Германии в годы после окончания Второй мировой войны. Так, в Германии, с момента начала работы Парламентского совета и до момента вступления Конституции ФРГ в действие прошло всего лишь 15 дней. Следует отметить, что ни в 1949 ни в 1990 годах (когда ФРГ объединялась с ГДР) Основной закон на всенародное обсуждение и голосование не выносился и референдум по нему не проводился.

Если говорить об Италии, то, к примеру, конституционные поправки 2001 года (в части расширения прав регионов) после принятия на референдуме вступили в силу через 14 дней, а весь процесс — от инициирования поправок, подготовки и проведения плебисцита и внесения итоговых изменений в Конституцию занял порядка 3−4 месяцев. В Индии ситуация аналогичная. Длительность процесса принятия 92-й поправки в Конституцию Индии составила 143 дня, а поправки №95 — 180 дней.

В Швейцарии Конституция 1999 года была принята парламентом (а затем одобрена на референдуме) за 122 дня. Весь процесс принятия конституций Венгрии и Бельгии занял 36 и 37 дней соответственно. Причем, как и в случае с Германией, непосредственно мнения народа никто не спросил — конституции вводились в действие через голосование в парламенте страны, референдумов и опросов не проводилось.

Если же посмотреть на наиболее важные предыдущие изменения в российской Конституции, то сроки принятия поправок в нее полностью укладываются в общемировую практику. Так, для принятие поправки об изменении сроков полномочий Президента и Госдумы (на шесть и пять лет соответственно) заняло 48 дней. Столько же времени заняло принятие поправки об обязательности отчетов правительства перед Государственной думой. Поправка о реорганизации Верховного и Высшего Арбитражного судов в единый Верховный Суд Российской Федерации принималась 84 дня.

Резюмируя приведенные выше цифры можно с уверенностью сделать вывод о том, что сами по себе сроки принятия поправок в национальные конституции или одобрение основных законов того или иного государства не влияют на качество и широту общественной дискуссии. В современной политической истории мира немало примеров крайне скоротечных конституционных изменений, измеряемых порой днями и неделями. Россия в этом контексте выглядит с одной стороны твердым середнячком в плане сроков, а с другой — ответственным государством, уважающим достоинство своих граждан и их право на личное решение по важнейшим конституционным вопросам. При полной законности чисто парламентского способа внесения изменений в Конституцию, президент Путин инициировал общероссийское голосование, без которого соответствующие поправки в силу не вступят. Это знак высокого уважения и доверия собственному народу — многие государства, даже обладающие давними демократическими традициями, голосования по конституционным вопросам не проводят, принимая их, по сути, внутри политического класса.

Илья Ухов, эксперт ЭИСИ