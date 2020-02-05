Москва, , 16:49 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что состав нового правительства Михаила Мишустина он считает оптимальным, а потому у него нет времени на раскачку — все всё знают и должны работать. Об этом Путин сказал сегодня, 5 февраля, на совещании с правительством.

«Состав правительства, я считаю, оптимальный… поэтому у него нет ни одной минуты на раскачку, мы не имеем на это никакого права. Нельзя прикрываться тем, что кто-то чего-то не знает. Все всё знают!» — сказал президент России.

Путин добавил, что все, кто вошел в новое правительство, либо работали в предыдущем и в курсе всех основных направлений, и особенно национальных проектов, либо же, работая в других ведомствах, были вовлечены в деятельность по реализации нацпроектов.