Москва, , 16:48 — REGNUM Комитет Госдумы по госстроительству поддержал поправку в Конституцию о назначении прокуроров, передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля.

«Президент сам назначает генерального прокурора, заместителей генерального прокурора, прокуроров субъектов РФ и есть ещё в самом законе о генеральной прокуратуре прокуроры, приравненные к субъектам», — озвучил поправку глава комитета Павел Крашенинников («Единая Россия») .

«Он (президент) их назначает после консультаций с Советом Федерации. Соответственно, уходит компетенция Совета Федерации и уходит компетенция заксобраний субъектов по поводу назначений. Президент об этом сказал в послании», — продолжил парламентарий.

Комитет Госдумы готовит законопроект о поправках в Конституцию ко второму чтению.

Поправкой Крашенинникова и члена Совфеда Андрея Клишаса предлагается распространить предложенный президентом порядок назначения региональных прокуроров на приравненных к ним прокуроров военных, природоохранных и иных специализированных прокуратур, а также на генерального прокурора РФ и его заместителей.

Согласно принятому в первом чтении 23 января внесенному президентскому законопроекту о поправке к Конституции, Совфед будет участвовать в консультациях по кандидатурам прокуроров регионов, которые в настоящее время назначаются на должность президентом по представлению генерального прокурора, согласованному с субъектами РФ.