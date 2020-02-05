Москва, , 16:45 — REGNUM Правом на материнский капитал за рождение первого ребенка в 2020 году смогут воспользоваться свыше 561 тыс. семей, а выплаты за второго ребёнка будут полагаться ещё 552 тыс. семей, сообщила 5 февраля замглавы правительства РФ Татьяна Голикова на совещании кабмина с президентом РФ Владимиром Путиным.

По её словам, средства на эти выплаты уже заложены в государственном бюджете.

«С учетом того прогноза, который мы сегодня имеем по рождаемости на 2020 год, право на материнский капитал на первого ребенка приобретут более 561 тысячи семей, на второго ребенка — еще порядка 552 тысяч семей. Соответственно, это будет более миллиона 100 тысяч наших семей», — сказала Татьяна Голикова.

По предварительным подсчётам, в 2020 году на эти меры социальной поддержки запланировано потратить 122 млрд рублей, в 2021 году — ещё почти 211 млрд рублей, а в 2022 году на материнский капитал из госбюджета будет выделено 265,8 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года в своём ежегодном послании президент России Владимир Путин заявил о резком усилении материальной поддержки молодых семей, в частности, об изменении правил выплаты материнского капитала.

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