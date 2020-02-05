Москва, , 16:43 — REGNUM Ожидается, что в 2020 году право на материнский капитал в России на первого ребенка приобретут более 561 тысячи семей, а на второго — 552 тысячи семей. Об этом сегодня, 5 февраля, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании правительства с президентом Владимиром Путиным.

Напомним, что программа материнского капитала в России была существенно расширена. Если раньше материнский капитал давали только на второго ребенка и последние годы он составлял 453 тыс. рублей, то после послания президента Федеральному собранию, где он поднял эту тему, материнский капитал будут выдавать уже после рождения первого ребенка в размере 466 тысяч рублей. А после рождения второго ребенка материнский капитал будет увеличиваться до 616 тысяч рублей.