Москва, , 16:30 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин заявил, что новый состав правительства является оптимальным для достижения национальных целей развития. Об этом он заявил в ходе совещания с членами правительства РФ.

Помимо этого, Путин подчеркнул, что ждёт от правительства «настоящего прорыва в дебюрократизации по всем направлениям, это залог доверия со стороны граждан, в целом повышение темпов и качества работы по национальным проектам и целям развития».

Также глава государства отметил, что у правительства нет ни минуты на раскачку в вопросе реализации нацпроектов.