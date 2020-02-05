Дамаск, , 16:24 — REGNUM Закончить военную операцию в зоне «Идлиб» сирийской армии мешают Турция и США, сообщает 5 февраля газета «Известия» со ссылкой на источники в военно-дипломатической сфере.

Источники уточнили, что суть проводящейся в зоне «Идлиб» военной операции состоит в освобождении от незаконных вооруженных формирований всей протяжённости шоссе М5, соединяющего Дамаск и Алеппо. Это необходимо для восстановления мирной жизни на части территории страны.

Армия Сирии при поддержке российских ВКС подошла к городу Саракиб, последнему крупному населенному пункту на этой автотрассе, неподконтрольному правительству Сирии.

Турция и США пытаются остановить эту операцию.

Турецкие войска и правительство оказывают прямую поддержку незаконным вооружённым формированиям, в последние дни вступая в прямое военное столкновение с сирийскими военными.

США готовят крупномасштабную информационную атаку на Дамаск с рассказами о «сотнях тысяч беженцев из районов боевых действий» и «намеренном уничтожении мирного населения».

Как сообщало ИА REGNUM, боевики незаконных вооружённых формирований действуют, прикрываясь блокпостами турецких военных. Последним крупным инцидентом стала гибель турецких военных, принятых сирийцами за боевиков.

Напомним, все события разворачиваются на территории Сирийской Арабской республики. Турция проводит там свои операции, не уведомляя об этом официальный Дамаск.

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