Москва, , 16:23 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин потребовал от правительства Михаила Мишустина добиться дебюрократизации и рачительной траты средств. Об этом президент Путин заявил сегодня, 5 февраля, на совещании с правительством.

В ходе совещания Путин отметил, что он в курсе того, что новое правительство уже проводит серьезную оптимизацию административных процедур, а также активизировало внедрение передовых технологий в деятельности министерств и ведомств.

«Вот Михаил Владимирович вчера вечером только мне рассказывал об этом, здесь важно добиться сквозного повышения эффективности работы, ускорить прохождение документов и управленческих решений, рачительно использовать финансовые средства», — сказал Владимир Путин.

В первую очередь изменения должны почувствовать граждане страны, а также бизнес.