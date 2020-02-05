Тбилиси, , 16:16 — REGNUM Бойкот пленарным заседаниям парламента Грузии объявила еще одна фракция, доселе выступавшая в роли «конструктивной оппозиции», — «Альянс патриотов — социал-демократы».

Члены фракции подали специальное заявление бюро парламента, в котором сообщали, что по политическим соображениям не будут принимать участие в заседаниях весенней сессии законодательного органа.

Ведущий заседание бюро 5 февраля первый заместитель председателя парламента Грузии Георгий Вольский предупредил «патриотов», что в случае неявки на сессию им приостановят выплату зарплаты, но подобная мера на решение лидеров альянса не повлияла.

Весенняя сессия парламента началась на фоне обещанной оппозицией акции протеста, в ходе которой активисты оппозиции и гражданского сектора выстроили у входа в законодательный орган коридоры позора и попытались заблокировать здание, но оказалось, что депутаты большинства явились на работу раньше митингующих, что оппозиция приписала их страху перед «гневом народа».

Комментируя происходящее, Георгий Вольский отметил, что та шумная акция, которая проходит за стенами парламента помешать работе законодателей не сможет, так как в повестке дня стоят крайне важные для страны вопросы.

«Мы продолжаем работу, и эта работа будет чрезвычайной, потому что весенняя сессия приходится на предвыборный период», — заявил Вольский.

Как известно, ранее бойкот заседаниям парламента объявила «главная оппозиция» — «Национальное движение» и «Европейская Грузия», которые и организовали за стенами законодательного органа очередную акцию протеста.

Причиной и поводом для протестных выступлений стал провал в парламенте законопроекта поправок в Конституцию, предусматривавших переход на пропорциональную систему уже с 2020 года. По нынешней Конституции, парламентские выборы по чисто пропорциональной системе должны пройти в 2024 году. После безуспешных акций протеста оппозиция и правящая партия по настоятельной рекомендации послов ЕС и США сели за стол переговоров, но достичь соглашения не смогли. Оппозиция настаивает на пропорциональной системе либо на адаптированной «германской системе», а правящая партия в качестве компромиссного варианта предлагает сократить число мажоритариев с 73 до 50 и увеличить количество депутатов, избираемых по пропорциональной системе с 77 до 100. Оппонентов такая модель не устраивает, и они решили продолжать акции протеста.