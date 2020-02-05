Киев, , 16:14 — REGNUM Правительство Украины назначило словенца Желько Марчека исполняющим обязанности председателя правления железнодорожной госкомпании «Укрзализныця».

Соответствующее решение утверждено сегодня, 5 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Марчек с лета 2016 года является членом правления АО «Укрзализныця», и большинство экспертов заявляли, что именно он займет пост и. о. главы компании.

Интересная деталь — как указывают украинские СМИ, ранее он почти тринадцать лет занимал руководящие должности в корпорации McDonald's — на Украине, в Румынии и балканских странах.

Желько Марчек будет руководить компанией «Укрзализныця» до назначения в установленном порядке нового главы правления.

ИА REGNUM напоминает, что 29 января правительство Украины приняло решение уволить Евгения Кравцова с должности главы правления «Укрзализныци».

Премьер-министр Алексей Гончарук тогда заявил, что это «важный шаг» для перезагрузки всего, что в этой важной государственной компании происходит.