Кабул, , 16:14 — REGNUM Двое мирных жителей афганской провинции Фарах погибли и десять — пострадали в результате миномётного обстрела, сообщает 5 февраля «Афганистан.ру».

Среди пострадавших есть дети и женщины, — все они госпитализированы, их состояние стабильное. Обстрел двух районов Фараха произошёл 5 февраля.

Комментируя случившееся, замглавы Фараха Масуд Бахтавар заявил, что ведётся расследование преступления. Ответственность за атаку пока на себя никто не взял.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 февраля в провинции Тахар вооружённые люди устроили пожар в здании школы для девочек: люди не пострадали.

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