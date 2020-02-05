Москва, , 16:13 — REGNUM Депутат Госдумы РФ Константин Затулин («Единая Россия») заверил, что предложенные им поправки в Конституцию отнюдь не предполагают отказ от понятия «многонациональный народ Российской Федерации». Об этом депутат заявил 5 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Если в России есть люди, которые считают, что само упоминание о русских является обидой, тогда я не понимаю, что они делают в России. Потому что России без русских не может быть, — сказал Затулин. — Русский народ должен быть упомянут в связи с его исторической ролью. Так было и есть в других конституциях национальных республиках. Так есть в нашем гимне. Мы же не претендуем на то, чтобы отвергать понятие «многонациональный народ Российской Федерации». Мы, наоборот, подчёркиваем, что мы вместе — «русские в союзе с другими народами». Этот союз в одном случае был добровольным, в другом — недобровольным. Исторически».

Но в конце концов, как подчеркнул Затулин, это привело к появлению многонационального народа Российской Федерации. Об этом, по мнению Затулина, не надо умалчивать.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Затулин отметил, что в настоящее время в Конституции РФ слово «русский» используется лишь один раз, и этого, по мнению депутата, недостаточно для отражения важной системообразующей роли русского народа в существовании и развитии России.