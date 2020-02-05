Москва, 5 февраля 2020, 16:13 — REGNUM Депутат Госдумы РФ Константин Затулин («Единая Россия») заверил, что предложенные им поправки в Конституцию отнюдь не предполагают отказ от понятия «многонациональный народ Российской Федерации». Об этом депутат заявил 5 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Но в конце концов, как подчеркнул Затулин, это привело к появлению многонационального народа Российской Федерации. Об этом, по мнению Затулина, не надо умалчивать.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Затулин отметил, что в настоящее время в Конституции РФ слово «русский» используется лишь один раз, и этого, по мнению депутата, недостаточно для отражения важной системообразующей роли русского народа в существовании и развитии России.