Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поблагодарила президента за решение по эвакуации наших граждан из города Ухань провинции Хубэй. А также поблагодарила Воздушно-космические силы Министерства обороны, пограничников, таможенников, транспортников, Росгвардию, врачей-эпидемиологов и, конечно, руководство и правительство Тюменской области за работу по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в РФ.

Она подчеркнула, что эвакуация россиян из города Ухань провинции Хубэй — это гуманитарная акция.

«Мы своих не бросаем. Мне кажется, очень важно, чтобы каждый наш гражданин именно так относился к этому», — заявила Голикова.