Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поблагодарила президента за решение по эвакуации наших граждан из города Ухань провинции Хубэй. А также поблагодарила Воздушно-космические силы Министерства обороны, пограничников, таможенников, транспортников, Росгвардию, врачей-эпидемиологов и, конечно, руководство и правительство Тюменской области за работу по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в РФ.
Она подчеркнула, что эвакуация россиян из города Ухань провинции Хубэй — это гуманитарная акция.
«Мы своих не бросаем. Мне кажется, очень важно, чтобы каждый наш гражданин именно так относился к этому», — заявила Голикова.
Путин назвал «оптимальным» текущий состав правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин заявил, что новый состав правительства является оптимальным для достижения национальных целей развития. Об этом он заявил в ходе совещания с членами правительства РФ.
Помимо этого, Путин подчеркнул, что ждёт от правительства «настоящего прорыва в дебюрократизации по всем направлениям, это залог доверия со стороны граждан, в целом повышение темпов и качества работы по национальным проектам и целям развития».
Поправки в бюджет правительство рассмотрит после 10 февраля — Мишустин
На будущей недели (10 — 16 февраля) правительство Российской Федерации рассмотрит поправки в федеральный бюджет, связанные с выполнением послания президента Федеральному собранию.
Путин призвал ускорить работу по поддержке семьям с детьми
Правительство должно оперативно принять нормативную базу для выполнения обозначенных в послании решений по части материнского капитала и выплатам семьям с детьми. Об этом 5 февраля заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.
«Прошу правительство оперативно подготовить и принять необходимую нормативную базу, наладить работу на местах. Прежде всего это касается выплат семьям с детьми в возрасте от трёх до семи лет, о чём в послании было сказано — включительно, которые начинаются с этого года. Мы договорились, что с 1 января начнём отсчёт этих выплат. Все формальности нужно отработать максимально быстро, чтобы люди оформили права на такую выплату без волокиты, в том числе с помощью дистанционной подачи заявлений», — заявил Путин.
«Такой же чёткости жду и в реализации решения по обновлённой программе материнского капитала, по организации горячего питания для школьников в младших классах и по другим инициативам, которые были высказаны, сформулированы в послании Федеральному собранию», — подчеркнул он.
Путин потребовал от правительства добиться прорыва в дебюрократизации
Президент Российской Федерации Владимир Путин потребовал от правительства Михаила Мишустина добиться дебюрократизации и рачительной траты средств.
Путин — правительству: «Жду настоящего прорыва в дебюрократизации»
В России необходим прорыв в дебюрократизации по всем направлениям государственных услуг. Об этом 5 февраля заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.
«Словом я жду, уважаемые коллеги, от вас настоящего прорыва в дебюрократизации по всем направлениям. Это залог доверия со стороны граждан, в целом повышения темпов и качества работы по национальным проектам и целям развития», — заявил Путин.
По его словам, граждане должны наглядно увидеть, насколько комфортнее, проще и удобнее можно «получить государственную и муниципальную поддержку или услугу, завести новое дело».
«Здесь важно добиться сквозного повышения эффективности работы, ускорить прохождение документов и управленческих решений, рачительно использовать финансовые средства», — подчеркнул он.
«У нынешнего состава правительства нет ни одной минуты на раскачку», — заявил президент РФ Владимир Путин.
Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова в начале совещания сообщила о текущей ситуации с распространением коронавируса.
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Национальные цели развития: Путин призвал работать «напрямую с гражданами»
Федеральное правительство должно наладить тесное сотрудничество с региональными властями и муниципалитетами, а также НКО и общественными организациями для достижения национальных целей. Об этом 5 февраля заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.
«Подавляющий массив конкретных мероприятий и инициатив реализуется на уровне регионов и муниципалитетов. Нужно находиться в прямом тесном контакте с коллегами на этом уровне управления, с некоммерческими организациями, с гражданами напрямую работать, с субъектами Федерации», — заявил Путин.
«Очень рассчитываю, что правительство вместе с региональными управленческими командами использует наиболее эффективные механизмы и практики достижения национальных целей развития», — подчеркнул он.
Напомним, 15 января 2020 года президент РФ Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с ежегодным посланием, традиция которого идёт с 1994 года.
Путин обсудит с правительством РФ ход реализации послания
Главная тема рабочей встречи — реализация поручений по итогам послания президента России Федеральному собранию.
О ходе реализации послания доложит премьер-министр Михаил Мишустин. В совещании примут участие заместители председателя правительства.