Киев, , 16:07 — REGNUM Правительство Украины одобрило обновленную годовую национальную программу сотрудничества с НАТО, сообщила 5 февраля пресс-служба кабмина.

Согласно обнародованной информации, документ для Альянса в Киеве разработали по международной методике Results-Based Management (управление, ориентированное на результат), которая используется при подготовке стратегических документов в странах — участницах НАТО, Всемирном банке и ООН.

«Годовая национальная программа предусматривает как реформы сектора безопасности и обороны, так и демократические преобразования в стране. Она максимально приближена по содержанию и принципам к Плану действий относительно членства в НАТО и имеет такую же структуру», — заявил, в свою очередь, премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

ИА REGNUM напоминает, что накануне, 4 февраля, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялась встреча представителей Альянса, украинского министерства обороны и вооруженных сил Украины, в ходе которой стороны обсудили приоритеты ключевых реформ в украинском секторе безопасности и обороны.