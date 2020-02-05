Лиссабон, , 16:20 — REGNUM Украинские мигранты в Португалии обнаружили вино, на этикетке которого изображена карта Украины без Крыма, сообщило посольство Украины в Португалии на своей странице в социальной сети Facebook.

Посольство направило в компанию Monte da Ravasqueira, которая производит вино Guarda rios, письмо с требованием отредактировать этикетку.

Напомним, ранее украинские чиновники пожаловались в компанию Apple из-за «неправильного» отображения территориальной принадлежности Крыма в приложениях компании.

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Украина утратила Крым в результате государственного переворота в 2014 году. Жители полуострова не признали незаконное правительство Киева и провели референдум о воссоединении Крыма с Россией. Украина не признаёт волеизъявление крымчан и требует исправлять любые карты, на которых Крым обозначен как территория РФ.