София, , 16:06 — REGNUM Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов назвал заявление президента страны Румена Радева о снятии доверия с правительства «прямым вмешательством в независимость ветвей власти», передаёт болгарское издание «Вести».

"Как он может снять то, чего не имеет», — заявил глава правительства.

Борисов назвал Радева «разъединителем нации», а его заявление относительно кабинета министров — «чисто политическим шагом, направленным на поиск врага». Он также подчеркнул, что давно не имеет никаких точек соприкосновения с президентом, «кроме бессмысленных советов по безопасности, на которых ничего не происходит».

«В декабре я сказал, что он для меня больше не является президентом как объединителем нации. Я ещё в декабре снял с него доверие», — заключил премьер-министр.

В Народном собрании Болгарии заявление Румена Радева вызвало дискуссии. Так, в парламентской группе правящей партии ГЕРБ заявили, что по конституции президент не имеет полномочий выражать недоверие правительству, а таковым располагают только парламент и избиратели. В коалиции «Объединенные патриоты» призвали начать диалог для нормализации отношений между институтами власти.

В свою очередь лидер главной оппозиционной силы — Болгарской социалистической партии Корнелия Нинова заявила, что полностью разделяет мотивы, которыми руководствовался президент. Она подчеркнула, что аналогичные мотивы имел инициированный социалистами вотум недоверия кабинету министров, отклонённый парламентом неделей ранее.

Напомним, 4 февраля Румен Радев в обращении к нации официально выразил недоверие правительству под руководством Бойко Борисова. Причинами этого он назвал нежелание кабинета эффективно работать в интересах граждан, отсутствие воли для проведения реформ, борьбы с коррупцией и хищениями. Всё это, по мнению президента, привело к «параличу всех общественных систем и институций» в Болгарии.

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