Москва, , 15:57 — REGNUM Гуманитарной акцией назвала эвакуацию российских граждан из Китая вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Об этом 5 февраля она заявила на совещании правительства с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы своих не бросаем», — сообщила она.

Ранее в Тюмень прибыли два самолета, на борту которых были эвакуированные из Китая граждане России.

Напомним, 1 февраля было введено ограничение на регулярное авиасообщение между Россией и Китаем из-за коронавируса.

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