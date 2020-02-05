Москва, 5 февраля 2020, 15:48 — REGNUM Русский народ нуждается в том, чтобы его роль была признана в Конституции. Об этом 5 февраля заявил депутат Госдумы РФ Константин Затулин («Единая Россия») в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя предложенную им поправку в преамбулу Конституции РФ.
Как подчеркнул Затулин, русский народ быстрее всех вымирает и нуждается в том, чтобы его роль была признана.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы РФ Константин Затулин («Единая Россия») предложил свой вариант поправки в преамбулу Конституции России. Депутат предлагает в начало преамбулы внести формулировку «Мы, русские, в союзе с другими братскими народами сплотившиеся в многонациональный народ Российской Федерации, соединенный общей судьбой на своей земле».
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