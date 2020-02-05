Москва, , 15:48 — REGNUM Русский народ нуждается в том, чтобы его роль была признана в Конституции. Об этом 5 февраля заявил депутат Госдумы РФ Константин Затулин («Единая Россия») в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя предложенную им поправку в преамбулу Конституции РФ.

«При нашем национально-государственном строительстве существуют национальные республики, названные, как правило, по именам тех народов, которые считаются титульными, — сказал Затулин. — Например, Конституция Республики Татарстан, начинается со слов «Мы, многонациональный народ Республики Татарстан и татарский народ». Предложенное мной подчеркивает тот факт, что русские играют некую особую роль в процессе создания и развития Российской Федерации. Эта роль должна быть признана и не должна быть использована во вред всем другим. Повторяю: речь не идёт о том, что мы таким образом присваиваем русским права старшего брата. Мы констатируем тот факт, что самый многочисленный в Российской Федерации народ должен иметь свою субъектность в Российской Федерации».

Как подчеркнул Затулин, русский народ быстрее всех вымирает и нуждается в том, чтобы его роль была признана.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы РФ Константин Затулин («Единая Россия») предложил свой вариант поправки в преамбулу Конституции России. Депутат предлагает в начало преамбулы внести формулировку «Мы, русские, в союзе с другими братскими народами сплотившиеся в многонациональный народ Российской Федерации, соединенный общей судьбой на своей земле».

Читайте ранее в этом сюжете: Затулин предложил поправку о русских в преамбулу Конституции